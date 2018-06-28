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Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 3,3 azaldı

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 90,4 değerinde gerçekleşti.

Ekonomi / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:07
Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 3,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 93,5 değerinden 90,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Haziran ayında tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi. Kaynak : İHA

İnşaat SektörüTürkiye İstatistik Kurumu


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