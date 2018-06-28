Destek Yayınları'ndan tepki çeken 'başörtüsü' ilanı

Destek Yayınları'nın, bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifade tepki çekti.



Destek Yayınları, muhasebe, finans bölümüne eleman alımı yapmak için eleman.net isimli kariyer sitesine iş ilanı verdi.



İlanda, 'Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz.' ifadesinin yer alması tepkilere neden oldu.



İlanın yayınlandığı eleman.net isimli kariyer sitesi sosyal medya adresinden, 'İlgili ilan otomatik olarak yayına girdiği için içerik kontrolü yapılmamıştır. İlan metnindeki uygunsuzluk sizlerin de hassasiyeti ile dikkatimizi çektiği için derhal yayından kaldırılmıştır. Teşekkürler.' paylaşımı yapıldı.



Destek Yayınları özür diledi



Sosyal medyadaki tepkiler üzerine yayınevinin bağlı bulunduğu Destek Medya Grubu tarafından yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, yayınevinin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda, yönetimin bilgisi olmaksızın aranan kadın personelin, 'türbanlı olmaması' şeklinde bir niteleme yapıldığı ifade edildi.



Kurumlarının, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih ve felsefi görüş gibi hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışta ve pratikte uygulamaya sahip olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı kısıtlaması getirilmiştir. Kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini tüm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz.'



'Anayasadaki ayrımcılık yasağının en bariz şekilde ihlali niteliğindedir'



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çağda bu zihniyetin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Alagöz, 'Bir medya grubunun kadın muhasebe elemanı alırken verdiği iş ilanında, 'Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır.' demesi ve bunu özellikle vurgulaması Anayasadaki ayrımcılık yasağının en bariz şekilde ihlali niteliğindedir. Anayasada insanların din, dil, ırk, cinsiyet vesaire ayırımı gözetilmeksizin eşit olduğu açıkça vurgulanmış, aksine tutumlar ayrımcılık olarak değerlendirilmiştir.' dedi.



İşverenlerin personel alırken çalıştırılacak kişinin işi yapma ehliyetine ve becerisine bakmasının doğal olduğuna değinen Alagöz, hatta işe alınacak kişiler hakkında bazı kriterler belirlemesi ve buna göre tercihte bulunmasının da normal olduğunu ifade etti.



Alagöz, ancak daha en baştan sırf dini inançları gereği başörtülü olanların başvurularının bile dikkate alınmayacağının vurgulanmasının, kadınların dini inançları gereği ayrımcılığa uğramasının tipik bir örneği olduğunu vurguladı.



Mehmet Alagöz, şöyle konuştu:



'28 Şubat postmodern darbesiyle zaten yıllardır zulme maruz bırakılan bir nesil oluştu. Haksız ve zalimane olan başörtüsü yasağını aşmak bile yıllar aldı, çok acılar çekildi, bedeller ödendi. Bir özel medya grubunun bu çağda böylesine bir zihniyetle hareket etmesi kabul edilebilir değildir. İdeolojik bir yaklaşımla hareket edilerek başörtülüleri ötekileştiren ve aşağılayan bu tutumdan derhal vazgeçilmeli ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler yürütülmelidir.'



Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı da iş ilanının hem Anayasa hem de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış temel insan haklarına, çalışma hürriyetine ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getirerek, 'Bunun yanında bu ilan, içerdiği nefret söylemi ile toplumsal kutuplaşma ve ayrışmaya sebebiyet verecek bir ayrımcılık belgesi niteliğindedir. Kamu vicdanını derinden yaralayan bu ilan, çağımız toplumunun gereklerine de son derece aykırı olup, bu iş ilanına sebebiyet veren ayrıştırıcı zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kere daha üzülerek ifade etmekteyiz. Öte yandan ilgili şirket tarafından ilanın geri çekildiği ve içeriğinin tasvip edilmediği yönündeki açıklamaları da son derece olumlu bulmaktayız.' dedi.



'İnsanların inançları, kanaatleri, en önemli değerlerdir'



Avukat Yasin Şamlı, ilgili yayınevinden yapılan açıklamadan bu yaklaşımın kurumsal olmadığı, bir kişiden kaynaklandığının anlaşıldığını kaydederek, 'Bu yönü olayın vahametini azaltmaktadır. Ancak bu yaklaşımların son günlerde çoğalmış olması ayrıca üzücüdür. Zira İzmir'de bir benzin istasyonunda AK Partili ve başörtülü olduğu için araçta bulunan hanımlara ve Türk bayrağına yapılan saldırı da son derece üzücüdür. İnsanların inançları, kanaatleri, onların kişiliğini oluşturan en önemli değerlerdir. Kendi inancına ve kendi şahsına saygı duyanların başkalarının inançlarına saldırmaması gerekir. Bu tür saldırılar barbarlık ve kabalık belirtileridir.' değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak : AA