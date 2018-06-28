'CHP'yi İnce değil, Atatürk bile kurtaramaz'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30'un üzerinde oy alan Muharrem İnce, CHP'yi karıştırdı.



İnce'nin başarısızı CHP'liler tarafından takdir görürüken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gölgede bıraktı.



Partililer Kılıçdaroğlu'nun yerine İnce'nin geçmesi için düğmeye basarken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan İnce'nin yeni parti kurması gerektiğini yazdı.



CHP'Yİ ANLATAN 8 MADDE



Ahmet Hakan, CHP'nin başına İnce değil, Atatürk gelse bile kurtaramayacağını yazarken, CHP'de olup biteni şöyle yazdı;



MADDE BİR: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!



- MADDE İKİ: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!



- MADDE ÜÇ: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!



- MADDE DÖRT: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli... O kadar ki... Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!



- MADDE BEŞ: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!



- MADDE ALTI: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki... Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!



- MADDE YEDİ: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!



- MADDE SEKİZ: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!



ATATÜRK BİLE KURTARAMAZ



Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce'yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.



İşte tam da bu nedenle...



Muharrem İnce...



PARTİ KURMASI ŞART



CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel