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CHP Sözcüsü Tezcan'dan, İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, ''İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Diyor ki 'Müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız.' İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir'' dedi.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 16:13
CHP Sözcüsü Tezcan'dan, İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Onu önümüzdeki günlerde yapacağız. Biz bunlarla meşgulken Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı bir şekilde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz ölçüsüz ayarsız açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçası güçtür. İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir. Şaşırdık önce şaka haber sandık ancak gördük ki gerçekten diyor ki müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız demiş. Dehşet verici terbiyesizce bir açıklama vicdansız bir hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bir içişleri bakanı toplumu ortamı terörize eden böyle bir açıklamayı nasıl yapar. Aklımız tutuldu. Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır en az PKK'nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir içişleri bakanı vardır. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. İçişleri Bakanı derhal siyasal olarak istifa etmek zorundadır hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız. Süleyman Soylu Erdoğan'a göz kırpıyor yeni dönemin İçişleri Bakanı olmak için senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız. İnşallah şehitler gelmez ama şehit cenazeleri olduğu sürece il başkanlarımız şehit cenazelerinde bulunacaktır hiç kimsenin il başkanlarımıza müdahale etme haddi ve hakkı yoktur.''

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