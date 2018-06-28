CHP'li Tezcan'dan Bakan Soylu'ya Yanıt

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK’nın bildirisini açıkladı.



Tezcan, "Merkez Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim’ sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır" dedi.



Tezcan, 81 il örgütüne bu bildirinin gönderildiğini belirterek, "Yarın saat 11.00’de Türkiye’de 81 ilimizde eş zamanlı olarak bu bildiri okunacak ve basın açıklaması yapılacaktır" ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA