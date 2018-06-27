CHP Kadından skandal ifadeler!

24 Haziran seçimlerinde sandıkta milletin tokadını yiyen CHP; hezimetin suçunu kendinden aramak yerine 'cahil, ayakkabı kokulu, dolap kemiren' diyerek aşağıladıkları seçmene kesme peşine düştü.



Milletvekillerinden gelen ard arda hakaretlerden sonra şimdi de CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç yaptığı skandal açıklamalarla tepki çekti.



Kılıç, özellikle Almanya'da Türkiye'ye gönül veren ve sandıkta AK Parti lehine oy kullananları hedef alarak 'pılınızı pırtınızı toplayın, ülkenize geri dönün' açıklaması yaptı.



Hakaret ve aşağılamalarına devam eden Kılıç, birçok firari FETÖ'cü ve PKK'lıya kucak açan Almanya ile övünerek CHP seçmenini de yere göğe sığdıramadığı Almanya'da yaşamaya davet etti.