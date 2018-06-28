CHP'de 6 ok tartışması

CHP'de çeşitli görevlerde bulunmuş, partinin sözcülüğünü yapmış eski siyasetçi Mustafa Özyürek, Halk Tv'de çok tartışılacak sözler sarf etti.



Özyürek, CHP'de partinin ilkeleri olan '6 ok'un sayısının düşürülme tartışmalarının yaşandığını söyledi.



'SOSYAL DEMOKASİYİ KOYALIM'



6 okun düşürülmesi gerektiğini savunanların halen olduğunu belirten Özyürek '6 ok bizim değişmezimizdir. Ama ne yazıkki partide ilginç tipler çıkar. 'Bunların bazı eskidi. Bunları atalım, 3 oka indirilem 4 oka indirelim' derler. Bunlar halen vardır. Onların yerine sosyal demokrasiyi diyenler vardır' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel