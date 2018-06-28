Burhan Kuzu: Kılıçdaroğlu dünya pişkinlik yarışmasına katılsa...

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler devam ediyor.



Son olarak AK Partili eski milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, 'Ders yılı sonunda öğrenci babasına bir faks çeker ve derki; 'Babacığım okullar kapandı.Öğretmenlerim beni çok sevdikleri için sınıfta bıraktılar'. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını değerlendirmesi buna benziyor. Dünya pişkinlik yarışmasına katılsa kesin birinci gelir' diyerek ti'ye aldı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel