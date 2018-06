Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.



Jeff Tomsic'in yönettiği; Jeremy Renner, Jon Hamm, Leslie Bibb, Jake Johnson, Ed Helms, Isla Fisher, Hannibal Buress, Annabelle Wallis ve Rashida Jones'in oynadığı 'Yakalandın!' izleyici ile buluşacak.



Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, Jake Johnson ve Ed Helms gibi başarılı isimleri bir araya getiren komedi türündeki film, 'elim sende' oyununu bir gelenek haline getirmiş beş arkadaşın, oyunun yenilmezi konumundaki arkadaşlarının düğünü sırasında yaşadıklarını anlatıyor.



- 'Kaçış Planı 2: Hades'



Sylvester Stallone ve Dave Bautista'nın başrollerinde yer aldığı 'Kaçış Planı 2: Hades', kaçması imkan dahilinde gösterilmeyen hapishaneden kaçmayı başaran bir adamın, arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.



Steven C. Miller'in yönetmenliğini yaptığı flimde; Sylvester Stallone ve Dave Bautista'ya başrolde, 50 Cent, Jaime King, Xiaoming Huang ve Jesse Metcalfe eşlik ediyor.



- 'Sicario: Day of the Soldado'



Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner, Christopher Heyerdahl, Matthew Modine, Catherine Keener, Jeffrey Donovan ve Bruno Bichir'in rol aldığı dram ve aksiyon karışımı 'Sicario: Day of the Soldado' adlı filmin yönetmen koltuğunda Stefano Sollima oturuyor.



ABD ve Meksika sınırındaki devlet-kartel savaşında safların birbirine karıştığı ortamı yeniden gözler önüne serecek olan filmde, Benicio Del Toro ve Josh Brolin Sicario'daki rollerine geri dönüyor.



- 'Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu'



'Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu' adlı romandan uyarlanan 'Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu'; bir gencin, annesinin ölümünün ardından hiç tanımadığı babasını bulmak için Fransa'ya gitmesini ve bu yolculuğun başka maceralara gebe oluşunun hikayesini konu alıyor.



Ken Scott'un yönetmenliğini üstlendiği filmde; Erin Moriarty, Berenice Bejo, Barkhad Abdi, Sarah-Jeanne Labrosse, Gerard Jugnot ve Seema Biswas gibi isimler oynuyor.



- 'Doğmamış'



Brandon Christensen'in yönettiği; Christie Burke, Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin, Sheila McCarthy ve Sean Rogerson'un rol aldığı 'Doğmamış'; yeni evli, lüks bir yaşam süren, ikiz bebeklere hamile genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.



- 'Karavan'



Helen Mirren ve Donald Sutherland'in başrollerinde yer aldığı 'Karavan', bir anda eski karavanlarıyla yollara düşme kararı alan yaşlı çift Ella ile John'un hikayesini ele alıyor.



Paolo Virzi'nin yönettiği filmde; Helen Mirren ile Donald Sutherland ikilisine, Kirsty Mitchell ve Janel Moloney eşlik ediyor.



- 'T.İ.M'



Onur Yiğit'in yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram karışımı 'T.İ.M', özel kuvvetlerde görevden alındıktan sonra gizli görev ekibi T.İ.M'e dahil olan bir gencin hikayesini anlatıyor.



Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit, Adem Muriç ve Selahattin Bel gibi isimlerin rol aldığı filmin hikayesini, filmin oyuncularından Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır ve İsmet Müstecep kaleme aldı.



- 'Sessiz Ol'



Samet Çakırtaş'ın yönetmenliğini yaptığı korku filmi 'Sessiz Ol'; kendilerini bilmedikleri bir evde elleri bağlanmış bir şekilde bulan iki gencin kaçış mücadelesini konu alıyor.



- 'Sevimli Emojiler 2'



Alexander Romanetz'in yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi 'Sevimli Emojiler 2', Moji ve Brainpot'in yeni maceralarını beyaz perdeye taşıyor. Kaynak : AA