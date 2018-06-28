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Benlerin kanserleşmemesi için güneş ışınlarına dikkat

Medicana Sivas Hastanesi Cildiye Uzmanı Selma Uçar vücutta bulunan benlerin kanserleşmemesi için mutlaka güneş ışınlarında korunması gerektiğini söyledi.

Sağlık / 28 Haziran 2018 Perşembe 11:03
Benlerin kanserleşmemesi için güneş ışınlarına dikkat

Uzman Doktor Uçar yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla birlikte güneş ışınlarına karşı uyarılarda bulundu. Uçarİ yazın cilt hastalarının yaptığı en büyük hatalardan birinin sabah sürülen güneş koruyucunun akşama kadar koruduğunu zannetmek olduğunu ifade etti.

Sabah kullanılan güneş koruyucunun maksimum koruma süresi iki saat olduğunun altını çizen Doktor Uçar, 'İki saatte bir güneş koruyucumuzu yenilememiz gerekiyor. Yaz aylarında lekelenmemek adına yaptırmamamız gereken işlemler var. Örneğin yüze yaptırdığımız ağda, epilasyon lazerleri, soyucu işlemler bize güneş ışığının etkileriyle leke olarak geri dönebiliyor. O yüzden yaz aylarında bu işlemlerden kaçınmasını hastalara öneriyoruz. Çünkü güneşle etkileştiğinde bu işlemler bize lekeleri daha çok artırarak geri dönebiliyor. Güneş kreminin çok faydası var. Yalnız yağlı bir cildimiz varsa, akneye meyilliyse koyu kıvamlı güneş koruyucular tercih edilmemeli. Yağlı ciltlerde daha ince dokulu güneş koruyucuları tercih ediyoruz. Mutlaka yazları kullandığımız güneş koruyucuların güneşe karşı bir bariyer etkisi ortaya çıkarması gerekiyor. Koyu kıvamlı olabilir ama bunu cilde göre seçmeliyiz' dedi.

'Benler güneş ışınından korunmalı'

Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Uçar, 'Sadece güneş bizi lekelendirmekle kalmıyor, özellikle güneş gören bölgelerdeki 6 milimetrelik benleri şiddetle güneşten korumamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda kanserleşmemesini istiyorsak benlerimizin mutlaka iki saatte bir güneş koruyucumuzu yenilemeliyiz. Güneş cildimizin yaşlanmasını çok daha hızlandıran bir etkiye sahip. UV ışınları özellikle ciltte foto yaşlanmaya sebep oluyor. Bu sebeple güneş koruyucu kullanmalıyız, benlerimizin kanserleşmemesi için güneşten korumalıyız' diye konuştu.

Kaynak : İHA


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