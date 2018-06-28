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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü devam ediyor.

Dünya / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:57
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

Ramazan Bayramı için 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Suriyeliler Halep'in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Daha sonra güvenli bir şekilde Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Kaynak : İHA

Ramazan BayramıÖncüpınarEmniyet MüdürlüğüGümrük MuhafazaSınır Kapısı


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