Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tarihe ancak 'hazımsız' olarak geçebilirsiniz

Dün yaptığı açıklamada seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'a karşı 'Diktatör' ifadesini kullanmıştı.



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan sert tepki gösterdi. Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na, 'Bu dediğinizle siz tarihe ancak “hazımsız” olarak geçebilirsiniz' diye çıkıştı.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:



DİKTATÖR TEBRİK EDİLMEZMİŞ



KEMAL Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik etmeyecekmiş.



Çünkü diktatör tebrik edilmezmiş.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyan da...



Erdoğan'ın 24 Haziran günü tankıyla, topuyla darbe yaptığını falan sanır.



Kemal Bey! Kemal Bey!



Ülkede darbe olsa, Erdoğan darbeyle başa geçse ve size de “Hadi tebrik et bakalım” dense...



“Diktatörler tebrik edilmez” dersiniz ve bu dediğinizle de tarihe kahraman olarak geçersiniz.



Ancak ülkede darbe değil seçim yapıldığı için...



Bu dediğinizle siz tarihe ancak “hazımsız” olarak geçebilirsiniz.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel