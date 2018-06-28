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Acı haber!! Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Aydın'da 2 yıl önce, kanser tedavisi gören annesinin hastaneden taburcu edildiği gün lösemi olduğunu öğrenen Afra Rabia Demirel (24), hayatını kaybetti. Demirel'in ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı.

Sağlık / 28 Haziran 2018 Perşembe 13:30
Acı haber!! Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Afra Rabia Demirel'in annesi 2015'te meme kanserine yakalandı.

O zaman üniversite birinci sınıf öğrencisi olan ve hastalık sürecinde annesinin yanında olması gerektiğini düşünen Demirel, bu yüzden okulunu dondurdu. Annesi Beylühan Demirel'in yanında kalan Afra Rabia Demirel, annesi 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün, doktorlar tarafından yapılan tetkiklerin ardından kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi.

Kan bağışında bulunularak ilik nakli bekleyen hastalara donör olunması için o dönemde kampanya başlatan Afra Rabia Demirel, yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca dün yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Demirel'in ölümü büyük üzüntü yarattı.




Kaynak : İHA

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