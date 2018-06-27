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Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Şunu görevden alıver" dedi. Özdil, 'kayyum' çağrısında da bulundu.

Güncel / 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:36
Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili dün genel merkezde basın toplantısı düzenlemişti. İstifa çağrıları ile ilgili 'Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir.' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 'Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur.' açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu ilginç açıklamalar Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'i de kızdırdı.

ERDOĞAN'A KAYYUM ÇAĞRISI

Özdil bugün kaleme aldığı, 'Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yeri yok” diyor' başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyerek kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Erdoğan'a 'Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bi şey rica ediyorum' diye seslenen Özdil, 'Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaYılmaz ÖzdilBasın ToplantısıCumhurbaşkanıKemal Kılıçdaroğlu


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