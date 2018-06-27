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Şiddetli yağış başladı! Tüm uçuşlar durduruldu

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. Kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışından bir vatandaşın kendisini tepsiyle korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Yaşam / 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:40
Şiddetli yağış başladı! Tüm uçuşlar durduruldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un uyarılarının ardından beklenen yağmur ve dolu yağışı akşam saatlerinde başladı.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar koşarak ıslanmadan kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın ise kısa süreli etkili olan dolu yağışından kendisini tepsiyle korumaya çalıştığı görüldü.


HAVA TRAFİĞİNE YAĞMUR ENGELİ

İstanbul'u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsünün hava trafiğini olumsuz etkilediği belirtildi. Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.
İstanbul'u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi.

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.

Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.



TEKİRDAĞ'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.

Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden başlayan sağanak yağmur ve ardından kısa sürele dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.


 
Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiMeteoroloji Genel MüdürlüğüDolu YağışıAfet Koordinasyon Merkezi


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