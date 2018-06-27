Seçim pusulasında Erdoğan'a not bırakan kişi ortaya çıktı!

Konya’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazan Meryem Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını söyledi.