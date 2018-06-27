Savcı Sayan CHP'lileri çok kızdıracak

Savcı Sayan'dan CHP'lileri kızdıracak paylaşım...
Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan solcuları kızdıracak bir açıklamada bulundu.
'CHP'yi sosyal medya ve miting kalabalıkları üzerinden değerlendirirseniz hep yanılırsınız' diyen Savcı Sayan 'Bizim solcuların çoğu ehlikeyftir. Kafa hoş olduktan sonra, deşarj olmak için ya mitinge koşar ya da klavyenin başına geçip trolluk eder. Sanırım anket şirketleri bu gerçeği göremediler' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
CHP'yi sosyal medya ve miting kalabalıkları üzerinden değerlendirirseniz,— Savcı Sayan (@SavciSayan) 27 Haziran 2018
hep yanılırsınız.
Bizim solcuların çoğu ehlikeyftir.
Kafa hoş olduktan sonra,
deşarj olmak için ya mitinge koşar ya da klavyenin başına geçip trolluk eder.
Sanırım anket şirketleri bu gerçeği göremediler.!