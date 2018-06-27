Savcı Sayan CHP'lileri çok kızdıracak

Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan solcuları kızdıracak bir açıklamada bulundu.



'CHP'yi sosyal medya ve miting kalabalıkları üzerinden değerlendirirseniz hep yanılırsınız' diyen Savcı Sayan 'Bizim solcuların çoğu ehlikeyftir. Kafa hoş olduktan sonra, deşarj olmak için ya mitinge koşar ya da klavyenin başına geçip trolluk eder. Sanırım anket şirketleri bu gerçeği göremediler' ifadelerini kullandı.



CHP'yi sosyal medya ve miting kalabalıkları üzerinden değerlendirirseniz,

hep yanılırsınız.

Bizim solcuların çoğu ehlikeyftir.

Kafa hoş olduktan sonra,

deşarj olmak için ya mitinge koşar ya da klavyenin başına geçip trolluk eder.

Sanırım anket şirketleri bu gerçeği göremediler.! — Savcı Sayan (@SavciSayan) 27 Haziran 2018