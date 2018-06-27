Şafak Pavey'den Fransız kanalında skandal gönderme

24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Fransız kanalına açıklamalarda bulunan Pavey, Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine atıfta bulunarak "benzersiz bir jestti" dedi.



Pavey ayrıca İsviçreli bir Müslüman entelektüel ve akademisyen olan ve bir komplo kurbanı olarak Fransa'da tutuklu bulunduğu düşünülen Tarık Ramazan'a göndermede bulunarak "Tıpkı Fransada olduğu gibi Türkiye'de de siyasal İslam'ın çöküşünü göreceğiz" diyerek seçimleri kazanmaları halinde Ak Parti'ye yönelik tutuklama mesajları veren skandal bir imada bulundu.