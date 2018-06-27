O isimleri PKK'ya kim veriyor?

Gazeteci Fatih Tezcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce elektrik direğine bağlanıp başından vurularak öldürülen AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi hakkında kritik bir açıklamada bulundu.



DEVLET İÇİNDEN PKK'YA BİLDİREN Mİ VAR?



PKK'lıları devlete bildirenlerin terör örgütü tarafından katledildiğini söyleyen Fatih Tezcan 'Bu yiğitleri devletin içinden PKK'ya hangi itler bildiriyor? dedi.



FETÖ'nün zaten bilindiğini ifade eden Tezcan, başka hangi partilerin üyeleri? diye sordu.



Ağrı'da öldürülen AK Partili sandık müşahidinin yanında teröristlere ait not bulundu

Önce Necmettin Yılmaz ve Feyzi Ertik.



Şimdi de AK Parti müşahidi Mevlüt Bengi.



PKK'lıları Devlete bildirenler,

PKK tarafından böyle katlediliyor.



Ağır soru: Bu yiğitleri Devlet'in içinden PKK'ya hangi itler bildiriyor?



FETÖ zaten tamam.



Başka hangi partilerin üyeleri?... pic.twitter.com/CqqunbO7un — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 27 Haziran 2018