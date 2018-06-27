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Meral Akşener 'Asena' olmak yerine Hillary Clinton’lığı tercih etti

Habertürk Gazetesi Yazarı Oray Eğin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı siyaseti eleştirerek, "O “Asena” olmak yerine Hillary Clinton’lığı tercih etti" dedi.

Güncel / 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:09
Meral Akşener 'Asena' olmak yerine Hillary Clinton’lığı tercih etti

24 Haziran seçimlerinin yankıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başarısızlığı Habertürk  Gazetesi Yazarı Oray Eğin'in de diline düştü.

Eğin bugün kaleme aldığı köşe yazısında Meral Akşener'şn siyasetini eleştirdi. Eğin, Akşener'in solcu gibi konuştuğunu ifade ederek 'Bunun büyük bir stratejik hata olduğu sandık sonuçlarından anlaşıldı' dedi.

Oray Eğin, Meral Akşener “solcu” duruşunun aksine Doğu Perinçek'in çizgisini belirleyip “HDP'yi kapatacağız, Demirtaş asla hapisten çıkmayacak, ABD ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyor” dese bugünkü seçim sonuçları çok daha farklı olabilirdi. Ama o “Asena” olmak yerine Hillary Clinton'lığı tercih etti. Halbuki dünyadaki siyasi iklimler aşırı uçtaki sağ partilere talep olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Marine Le Pen'i olmak Akşener'i kuşkusuz daha yukarı taşırdı' ifadelerini kullandı.

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Meral AkşenerOray Egin


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