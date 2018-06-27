Leylekler Vadisi'nde görsel şölen

Türkiye'de büyük bir leylek kolonisine ev sahipliği yapan Konya Beyşehir Gölü Milli Parkı koruma alanı içerisinde bulunan Leylekler Vadisi'nin yavru leylekleri geçtiğimiz günlerde anneleriyle birlikte kameralara poz verdi. Her yıl ilkbaharda binlerce leyleğin gelip yuva kurduğu ve kuluçkaya yattığı Leylekler Vadisi'nin nüfusu dünyaya gözlerini açan yeni yavrularla birlikte arttı. Vadide yavrular ebeveynleri tarafından yaklaşık 20 gün kadar besleniyorlar. Önümüzdeki günlerde ise yavru leylekler göç için uçuş talimlerine başlayacak. Hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelen Leylekler Vadisi'nde bulunan yavrular, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kaynak : İHA