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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz'' dedi.

Siyaset / 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:40
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde kendisine destek vermek için toplanan kalabalığa seslendi.

İnandıkları yolda yürümeye devam ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce bizim değerimizdir' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

''Zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Bugün çok sevinçli bir gündeyim nedeni şu havuz medyasında manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Seçim süreci boyunca konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar oysa bugün manşetlerdeyiz ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek partinin dışında düşünmek asla böyle bir düşüncem yok inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Duvarın bir kısmını yıktık önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz.

Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız ilkelerin insanıyız. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarına talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz.'

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnce


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