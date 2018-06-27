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Kılıçdaroğlu istifa etmekten neden vazgeçti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesinin perde arkasında ne var?

Siyaset / 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:26
Kılıçdaroğlu istifa etmekten neden vazgeçti?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman baskılar sonucu istifa etme kararı alan Kılıçdaroğlu'nun bu karardan neden vazgeçtiğini yazdı.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı basın toplantısında CHP'lilerden gelen istifa açıklamalarına 'Partide ne olacağına partililer karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Koltuk sevdalısı olanların bu partide yeri yoktur' cevabını vermişti.

HEGEMONYALARININ BİTMESİNDEN KORKTULAR
Sevilay Yılman da önce istifa kararı alan Kılıçdaroğlu'nun bu karardan neden döndüğünü açıkladı. Yılman, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan olmak üzere tüm MYK üyelerinin partideki hegemonyalarının biteceği korkusuyla Kılıçdaroğlu'nu istifa kararından vazgeçirdiklerini iddia etti.

Sevilay Yılman'ın yazısındaki o bölüm;

Peki ne oldu da bir gün önce kendisine “akil adamlar, eski topraklar” tarafından yapılan çağrılara olumlu baktığını söyleyen Kılıçdaroğlu ertesi günü böyle bir dönüş yaptı?

Söyleyeyim... Kılıçdaroğlu'nun koltuğu İnce'ye devretme durumunda kendilerinin de partideki hegemonyasının biteceğini bilen başta Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan olmak üzere tüm MYK üyeleri engelledi bu girişimi. Tabii şimdilik engellediler ama onlar da Kemal Bey de biliyor ki artık bu değişim isteyen rüzgârın önünde durabilmeleri mümkün değil. Bu değişim öyle ya da böyle olacak.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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