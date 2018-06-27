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Kahramanmaraş'ta çatışma çıktı: 2 şehit

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit oldu, 3 kişi yaralandı

3. Sayfa / 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:46
Kahramanmaraş'ta çatışma çıktı: 2 şehit

Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı'nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK'lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş'a sevk edildi.

4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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