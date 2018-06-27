Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı'nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK'lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.



Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş'a sevk edildi.



4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.



Kaynak : İHA