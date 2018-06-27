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İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 5 kişi tutuklandı

İzmir'de Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

3. Sayfa / 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:34
İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 5 kişi tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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