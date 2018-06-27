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Geri sayım başladı! 1 Temmuz'dan itibaren...

Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak.

Ekonomi / 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:57
Geri sayım başladı! 1 Temmuz'dan itibaren...

Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacak.

Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacak.

OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu.

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek.

- Otomatik BES'teki çalışan sayısı 4,1 milyon

Otomatik BES kapsamında 15 Haziran itibarıyla 4 milyon 140 bin 609 çalışan bulunuyor. Sistemde çalışanların fon tutarı 2 milyar 967 milyon 859 bin 230 lira görünüyor.

BES'te toplam çalışan sayısı 6 milyon 979 bin 142, fon tutarı 70 milyar 980 milyon 974 bin 273 lira olarak hesaplanıyor. Hazinenin otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : AA

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