Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı

Dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye devam ediyor.



Bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu kaleme alan Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, 'Göreve soyunduğu gün “Başarısız olursam bırakırım” diyen adamdan eser yok şimdi. Tam aksine başarısızlıklarını “başarı diye yutturmaya çalışan” tipik bir lider var' ifadelerini kullandı.



Altaylı, Kılıçdaroğlu'na 'Kemal Bey, bırakınız' çağrısında bulundu.



İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:



Biz senin istifa etme ihtimalini sevdik



BELKİ hatırlayanlar olacaktır.



Deniz Bey, kendisine kurulan bir tuzak sonucunda istifa etmek zorunda kaldığı zaman bu köşede, “Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday olmalı” diye yazdım birkaç kez.



Çünkü çok başarılı bir İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı süreci yaşamış, ciddi bir rüzgâr yakalamış ancak seçilememişti.



Partinin aradığı taze kan gibi duruyordu, köhne hizipçi yapıyı kırmayı başarabilecek gibi bir hali vardı.



Sonrasında aday oldu ve genel başkanlığa seçildi.



İlk konuşmamızı dün gibi hatırlarım.



“Başarısız olursam o gün bırakırım” demişti. Üzerine basa basa.



Genel başkan olmasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki bir seçime girmek zorunda kaldı.



Başarılı olamadı.



Yeniydi, “Bu sayılmaz” dedik.



Sonrasında peş peşe seçimler ve peş peşe mağlubiyetler.



“Başarısız olursam bırakırım” diyen ve bu haliyle “Helal olsun” dedirten adam bırakmayı aklından bile geçirmedi.



Yanlış saymadıysam 9 veya 10 kez kaybetti.



Ve pazar günü bir kez daha duble kayıp.



Göreve soyunduğu gün “Başarısız olursam bırakırım” diyen adamdan eser yok şimdi.



Tam aksine başarısızlıklarını “başarı diye yutturmaya çalışan” tipik bir lider var.



Hele hele dünkü basın toplantısında karşımda sanki “Aziz Yıldırım” vardı. Oysa biz Kemal Bey'in efendiliğini, düzgünlüğünü ve hepsinden daha çok “başarısız olursa bırakma ihtimalini” sevmiştik.



Kemal Bey, bırakınız.



Partiniz, seçmenin de en azından şu an için istediği bir lider adayını bulmuşken, kendinizi, ailenizi, partinizi ve hepsinden önemlisi Türkiye'yi rezil etmeden bırakınız.



Bırakınız ki, biz de sizi beyefendiliğinizle hatırlayalım.



Koltuk hırsınızla değil. Kaynak : Beyaz Gazete Özel