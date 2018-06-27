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Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Siyaset / 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:02
Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü başladı.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik ediyor.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Kaynak : AA

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