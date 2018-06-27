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Engin Öztürk'e sürpriz teklif

Çağatay Ulusoy’un rol aldığı ‘Koruyucu’ adlı dizide Ulusoy’un kardeşi rolünü canlandırması için Engin Öztürk'e teklif götürüldü.

Televizyon / 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:03
Engin Öztürk'e sürpriz teklif

Netflix’in, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı ilk Türk dizisi ‘Koruyucu’nun oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı! Mart ayında çekimlerinin başlandığı projede Ulusoy’un kardeşi rolünü canlandırması için genç oyuncu Alperen Duymaz’la anlaşma sağlanmıştı. Ancak dizinin ikinci sezonunda ortaya çıkacak olan kardeş için yapım şirketi sürpriz bir ismin kapısını çaldı. Şirket, bir süredir ekranlardan uzak kalan Engin Öztürk'e Ulusoy’un kardeşini canlandırması için teklif götürdü. Proje seçimlerinde bir hayli dikkatli Engin Öztürk ise şu an kendisine gelen teklif için düşünme aşamasında… Yakışıklı oyuncu eğer teklifi kabul ederse, ilk kez bir dijital dizide rol almış olacak.

Hazar ErgüçlüEngin ÖztürkÇağatay UlusoyYapım Şirketi


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