Deniz Zeyrek'ten bomba iddia: Anlaştılar!

CHP'nin bir seçim daha kaybetmesinin ardından CHP'de yine isyan başladı. Muharrem İnce taraftarları Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken, Kılıçdaroğlu ise istifa çağrılarına kulak tıkamıştı.



Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu karşısında aday olacağı iddiaları dilden dile dolaşırken Hürriyet Gazetesi yazarı Habertürk ekranlarında bomba gibi bir iddiada bulundu.



İNCE VE KILIÇDAROĞLU UZLAŞTI



Zeyrek Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin anlaştığını iddia ederken “ Yerel seçimlerden önce bir kurultay sürecinin yaşanmasını beklemiyorum. Benim anladığım kadarıyla Muharrem İnce daha uzun bir vadeli bir strateji belirleyecek. Duyduğum kadarıyla Kemal beyle Muharrem İnce arasında bir uzlaşma söz konusu olmuş. Benim tahmini iki yıl sonraki kurultayda Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Ve Muharrem İnce aday olacak.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel