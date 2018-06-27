Canlı yayında 'Ucuz' tartışması

CHP'de seçim yenilgisinin ardından parti içindeki isyan devam ederken, CHP içindeki çatlak tartışma programlarının da ana gündem maddesi oldu.



Habertürk TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında da CHP'deki istifa tartışmaları ele alındı. Programın konuklarından Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman canlı yayında kendisine gelen bir kulis bilgisini paylaşınca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayına bağlandı.



Sevilay Yılman, Kaftancıoğlu'nun İstanbul'un 39 ilçe başkanı ile toplantı halinde olduğunu ve toplantıda CHP'de değişim konusunun ele alındığını iddia etti.



CANLI YAYINDA UCUZ TARTIŞMASI



Kaftancıoğlu ise bu iddia üzerine canlı yayına bağlanırken, iddiayı ‘UCUZ' olarak nitelendirdi. Kaftancıoğlu'nun ‘ucuz' nitelendirmesine sinirlenen Sevilay Yılman ise “ Ucuz filan demeyin çok ayıp oluyor. Ne demek ucuz? Beykoz İlçe Başkanınız size ne dedi?” ifadesini kullandı.



HİÇ Mİ KONUŞMADINIZ YANİ



Kaftancıoğlu toplantıda yerel seçimi konuştuklarını iddia ederken Yılman Kaftancıoğlu'na “ Siz bunları hiç konuşmadınız yani? Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu gelsin, değişim olsun mu hiç demediniz yani öyle mi?” diye yanıt verdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel