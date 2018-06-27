USD (Alış - Satış) : 4,63 - 4,64 EURO (Alış - Satış) : 5,40 - 5,41

Canlı yayında 'Ucuz' tartışması

Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun canlı yayın tartışması geceye damgasını vurdu.

Güncel / 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:35
Canlı yayında 'Ucuz' tartışması
Video için tıklayın

CHP'de seçim yenilgisinin ardından parti içindeki isyan devam ederken, CHP içindeki çatlak tartışma programlarının da ana gündem maddesi oldu.

Habertürk TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında da CHP'deki istifa tartışmaları ele alındı. Programın konuklarından Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman canlı yayında kendisine gelen bir kulis bilgisini paylaşınca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayına bağlandı.

Sevilay Yılman, Kaftancıoğlu'nun İstanbul'un 39 ilçe başkanı ile toplantı halinde olduğunu ve toplantıda CHP'de değişim konusunun ele alındığını iddia etti.

CANLI YAYINDA UCUZ TARTIŞMASI

Kaftancıoğlu ise bu iddia üzerine canlı yayına bağlanırken, iddiayı ‘UCUZ' olarak nitelendirdi. Kaftancıoğlu'nun ‘ucuz' nitelendirmesine sinirlenen Sevilay Yılman ise “ Ucuz filan demeyin çok ayıp oluyor. Ne demek ucuz? Beykoz İlçe Başkanınız size ne dedi?” ifadesini kullandı.

HİÇ Mİ KONUŞMADINIZ YANİ

Kaftancıoğlu toplantıda yerel seçimi konuştuklarını iddia ederken Yılman Kaftancıoğlu'na “ Siz bunları hiç konuşmadınız yani? Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu gelsin, değişim olsun mu hiç demediniz yani öyle mi?” diye yanıt verdi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Canlı yayında 'Ucuz' tartışması Canlı yayında 'Ucuz' tartışması Deniz Zeyrek'ten bomba iddia: Anlaştılar! Deniz Zeyrek'ten bomba iddia: Anlaştılar! CHP'li vekil: İzmirli aydın kesim CHP'ye vermedi CHP'li vekil: İzmirli aydın kesim CHP'ye vermedi Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AK Parti'dir Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AK Parti'dir

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceCanan KaftancıoğluToplantıHabertürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı