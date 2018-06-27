Bu ikili tarih yazar

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Cumhur İttifakı'na ömür biçenlere cevap verdi.



Ortada anlayış ve hedef birliğinin olduğunu söyleyen Pazarcı, küçük birtakım siyasi hesaplar, bu hedef birlikteliğinin üzerine çıkmaz, çıkamaz ifadelerini kullandı.



'Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar değişmedikçe, bize yönelik küresel saldırılar sürdükçe bu ittifak devam eder' diyen Emin Pazacı ben daha da ileri gidiyorum, Erdoğan-Bahçeli ikilisi tarih bile yazar!' dedi.



Emin Pazarcı'nın yazısındaki o bölüm;



Küçük birtakım siyasi gerekçeler ileri sürerek, Cumhur İttifakı'na ömür biçenlerin hüsrana uğrayacaklarını şimdiden söyleyeyim. Yıllar boyunca “Ne Amerika, ne Rusya, ne de Çin, her şey Türkiye için” sloganları atan MHP gibi bir siyasi oluşumdan bahsediyoruz. Ayrıca, “Dünya Beşten Büyüktür” diyen ve Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme hedefi güden Erdoğan'ı Başkan seçti bu millet.



Bir anlayış ve hedef birlikteliği var ortada! Küçük birtakım siyasi hesaplar, bu hedef birlikteliğinin üzerine çıkmaz, çıkamaz.



Üzerine basa basa tekrarlıyorum: Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar değişmedikçe, bize yönelik küresel saldırılar sürdükçe bu ittifak devam eder. Buna kimsenin şüphesi olmasın.



Ben daha da ileri gidiyorum. Yeni bir dünya kuruluyor bugün. Türkiye de o Yeni Dünyadaki yerini alırken, Erdoğan-Bahçeli ikilisi tarih bile yazar!



Kaynak : Beyaz Gazete Özel