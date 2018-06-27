Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: '24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu' 'Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında CHP, 2 halk oylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş...'