USD (Alış - Satış) : 4,63 - 4,64 EURO (Alış - Satış) : 5,40 - 5,41

Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: '24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu' 'Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında CHP, 2 halk oylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş...'

Siyaset / 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:51
Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, '24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu.' değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bozdağ, '24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında CHP, 2 halk oylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş, yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş...' ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin adayı Muharrem İnce'den yüzde 22,6 fazla oy aldığını ve yüzde 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek şunları kaydetti:

'Milletvekili seçiminde AK Parti yüzde 42,6 ile CHP'den yüzde 50 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı. Hala kaybeden Erdoğan/AK Parti; kazanan Kılıçdaroğlu/CHP öyle mi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı. Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına son seçimde bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP'yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir. Kılıçdaroğlu, AK Parti vekil sayısını azaltmayı, partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir.

Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri, herhangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor/olabiliyor. Sahi, bu nasıl particilik?'

'Anlamadığım/cevabını bulamadığım soru şu' ifadesini kullanan Bozdağ, 'Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı?' diye sordu. Kaynak : AA

Deniz Zeyrek'ten bomba iddia: Anlaştılar! Deniz Zeyrek'ten bomba iddia: Anlaştılar! CHP'li vekil: İzmirli aydın kesim CHP'ye vermedi CHP'li vekil: İzmirli aydın kesim CHP'ye vermedi Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu Bozdağ: Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları CHP'de önünde 'Yönetim istifa' sloganları Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AK Parti'dir Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AK Parti'dir

Başbakan YardımcısıSosyal Paylaşım SitesiCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı