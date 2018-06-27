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Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik direğine bağlanmış halde ceset bulundu.

3. Sayfa / 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:38
Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış ceset gören köylüler, kısa sürede durumu jandarmaya bildirdi.

AK PARTİ'YE OY VERDİĞİ İÇİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay yerinde yapılan incelemede kafasından vurularak öldürülen ve elektrik direğine bağlanan kişinin köyün bakkalı olan Mevlüt B. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Mevlüt B.'nin AK Parti'ye oy verdiği için PKK'lılarca öldürüldüğü bildirildi.


Mevlüt B'nin çocukları yetim kaldı

Daha önce de Ağrı'da birçok korucu işbirlikçi denilerek teröristlerce katledilmişti.

Ak Parti


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