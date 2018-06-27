Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış ceset gören köylüler, kısa sürede durumu jandarmaya bildirdi.



AK PARTİ'YE OY VERDİĞİ İÇİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemede kafasından vurularak öldürülen ve elektrik direğine bağlanan kişinin köyün bakkalı olan Mevlüt B. olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Mevlüt B.'nin AK Parti'ye oy verdiği için PKK'lılarca öldürüldüğü bildirildi.





Mevlüt B'nin çocukları yetim kaldı



Daha önce de Ağrı'da birçok korucu işbirlikçi denilerek teröristlerce katledilmişti.

