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Ağrı'da öldürülen AK Partili sandık müşahidinin yanında teröristlere ait not bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, elektrik direğine bağlanıp başından vurularak öldürülen AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendiriliyor. Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan '2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür' yazılı not bulundu.

3. Sayfa / 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:38
Ağrı'da öldürülen AK Partili sandık müşahidinin yanında teröristlere ait not bulundu

Alınan bilgiye göre, dün Mevlüt Bengi'nin, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla kafasından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yaptığı çalışma sonucu, Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulundu.

Bu nottan yola çıkarak konuya ilişkin soruşturmayı derinleştiren jandarma, Bengi'nin terör örgütü PKK mensuplarınca infaz edildiğini değerlendiriyor.

Ekipler, çok yönlü olarak soruşturduğu olayın faillerini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bengi'nin ilçenin Türkmen köyünde bakkallık yaptığı ve 24 Haziran seçimlerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirildiği ancak bu görevi yedek sandık müşahidinin yaptığı öğrenildi.


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