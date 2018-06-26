Ulusalcı yazardan Erdoğan'a küstah sözler!

24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedemeyenlerden skandal sözler gelmeye devam ediyor. Ulusalcı şair Ataol Behramoğlu seçim gecesi Halk Tv yayınına telefonla bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında haddini aşan küstah sözler söyledi.



BEHRAMOĞLU'DAN KÜSTAH SÖZLER



15 Temmuz'un darbeciyle kol kola giden zihmniyete sesini bile çıkaramayan Behramoğlu Erdoğan'ın ‘darbeci' olduğunu söylerken “Ben Erdoğan'ın konuşmasını izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu bir seçimle iş başına gelen devlet adamının konuşması değildir.” Dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel