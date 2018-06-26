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Trump, Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve seçimden dolayı tebrik etti.

Dünya / 26 Haziran 2018 Salı 17:32
Trump, Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

ABD Başkanı Sayın Trump, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir.

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etmişlerdir.'

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