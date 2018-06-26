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Soylu'dan PKK saldırısı sonrası HDP'ye telefon

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.

Güncel / 26 Haziran 2018 Salı 22:24
Soylu'dan PKK saldırısı sonrası HDP'ye telefon

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak 'Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.

KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi.

ŞehitPervin Buldanİçişleri BakanıJandarma Komutanlığı


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