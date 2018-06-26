Seçim bitti tatil rezervasyonları tavan yaptı

Alpaslan Ünsal seçim öncesi yaşanan durgunluğun sona erdiğini belirterek, 'Seçim sürecine girdiğimizde çağrılar bir anda durmaya başlamıştı. Çok çaplı olamasa da iptaller almıştık. Seçimin birinci mi yoksa ikinci turda mı bitecek beklentisi netleşti. Bu arada çok çağrı almıştık ama bir türlü satışa yansımıyordu. Günde 2 bin 500, 3 bin çağrıyı bulduğumuz günler oldu. Seçim sürecinin noktalanması ile görüştüğümüz binlerce misafirlerimiz tatillerini satın almak için çok ciddi bir çağrı almaya başladık. Dün itibarı ile 3 bin 800 çağrı aldık. Artık bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Seçimin tamamlanmasının turizme olumlu etkisi oluştu. Tüm bölgeler için rezervasyon artışlarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçecek' dedi.



'Çağrı merkezi tatilciye güven ve huzur veriyor'



Son günlerde çağrı merkezlerinin çok revaçta olduğunu da dile getiren Ünsal, 'Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok hızlı ulaşım olmasından dolayı. Misafirler gün içerisinde, gece saatlerinde herhangi bir oteli aradıkları zaman onlara ulaşma imkanları çok zor oluyor. Ya da seyahat acentelerini aradıklarında bu konulara hakim olabilecek personel sayısı çok az. Ancak misafirler tatil almak için direk oteli aramayı tercih ediyorlar. Bu konuda çağrı merkezi ile çalışan otellerin çağrı oranlarının artmasının sebebi direkt misafirlerin ulaşmasından kaynaklı ki bu reklamlarla ilgili de orantılı. Bizi arayan misafirlerimizi 24 saat üzerinden dört ayrı dilde karşılıyoruz' diye konuştu.



Kaynak : İHA