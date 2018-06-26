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Savcı Sayan'dan manidar paylaşım

Savcı Sayan'dan manidar İsmail Küçükkaya paylaşımı...

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 10:49
Savcı Sayan'dan manidar paylaşım

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den gelen mesajı canlı yayında açıklayan gazeteci İsmail Küçükkaya CHP'liler tarafından linç ediliyordu.

Küçükkaya'ya Muharrem İnce dahil bir çok CHP'liden tepki geldi.

Eski CHP'li Savcı Sayan da konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GİZLİ BELGELERİ AÇIKLARKEN GAZETECİLİK DİYORDUNUZ

Twitter'dan açıklama yapan Sayan 'Enis Berberoğlu ve Can Dündar devletin gizli belgelerini ortaya dökerken, herkes gazetecilik diyordu. İsmail Küçükkaya İnce'nin mesajını açıklarken nerdeyse linç ediliyordu' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya açıklaması Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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