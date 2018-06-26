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Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 26 Haziran 2018 Salı 09:49
Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 'mahrem imam' da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı kararlarının ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Artvin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : AA

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