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Özel okullar kayıt takvimi açıklandı

Merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak özel okullar kayıt takvimini açıkladı. Birinci ön kayıt dönemi yarın başlıyor. 1 Temmuz'a kadar sürecek. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz tarihleri arasında.

Eğitim / 26 Haziran 2018 Salı 21:47
Özel okullar kayıt takvimi açıklandı

Özel okulların kayıt takvimi belli oldu. Buna göre özel okullar taban puanlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz’a kadar birinci ön kayıtları alacak. 2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da ise yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz arasında olacak. İşte merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi şöyle:

ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

Birinci ön kayıt dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz saat 17.00
Birinci asil kesin kayıt dönemi: 2 Temmuz
Birinci yedek listeden kesin kayıtlar: 3 Temmuz
İkinci ön kayıt: 4 Temmuz
İkinci kesin asil ve yedek kayıt dönemi: 5 Temmuz
Serbest kayıt dönemi: 6-11 Temmuz

Özel Okullar


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