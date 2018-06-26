Özel okullar kayıt takvimi açıklandı

Özel okulların kayıt takvimi belli oldu. Buna göre özel okullar taban puanlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz’a kadar birinci ön kayıtları alacak. 2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da ise yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz arasında olacak. İşte merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi şöyle:



ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ



Birinci ön kayıt dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz saat 17.00

Birinci asil kesin kayıt dönemi: 2 Temmuz

Birinci yedek listeden kesin kayıtlar: 3 Temmuz

İkinci ön kayıt: 4 Temmuz

İkinci kesin asil ve yedek kayıt dönemi: 5 Temmuz

Serbest kayıt dönemi: 6-11 Temmuz