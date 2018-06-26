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MHP; Aydın, Elazığ ve Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP; Aydın, Elazığ ve Hatay'daki milletvekilliği seçim sonuçlarına itiraz etti.

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 15:53
MHP; Aydın, Elazığ ve Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti
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MHP Hatay ve Aydın il başkanlıklarınca milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi.

MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini söyledi.

Hatay'da MHP'nin 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade eden Alperen, 'Bunda yurtdışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisi var. İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız' ifadesini kullandı.

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.

'HATALAR TESPİT ETTİK'

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, genel merkezin görevlendirdiği avukat Levent Çağlancı ve ilçe başkanları, Efeler İlçe Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçelerini verdi.

Depboylu, itiraz başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer ilçe seçim kurullarına da başvurarak il genelindeki milletvekilliği oylarına itirazda bulunduklarını belirtti.

Bazı yerlerde oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili hatalar olduğunu savunan Depboylu, şöyle dedi:

'Sonuçlarda bazı hatalar tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili bazı hataları tespit ettiğimiz için kimsenin hakkı kimseye geçmesin düşüncesiyle biz de MHP olarak ilçe seçim kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu süreçte yaptığımız incelemelerde ve genel merkezimizin de incelemelerinde bazı tutanaklarda hatalar olduğunu gördük. Bazı tutanaklarda siyasi partilerin oylarının yanlış yazıldığını ve yine yaptığımız toplamalarda da bu sistemsel bir hatada olabilir, kişisel bir hatada olabilir bu toplamlarda da hatalar olduğunu fark ettik. Tabi bunları fark ettikten sonra üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına başvurumuzu yaptık. Buradaki en büyük talebimiz, şeffaf bir değerlendirmeyle haklının hakkını alma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. Görevli tüm arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yapacağını ve adil olacağına inanıyoruz.'

MHP Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu, 282 oy fark ile kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilememişti.

Aydın'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.

ELAZIĞ İÇİN DE İTİRAZ

MHP, Elazığ'da da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP İl Başkanı Semih Işıksever beraberindeki bir grup partili ile geldiği İl Seçim Kurulu'nda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına itiraz ederek, ildeki tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Işıksever çıkışta yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yurt dışındaki oyların partilere dağılımından sonra 328 oy farkla Elazığ'dan dördüncü milletvekilini çıkardığını belirterek, bu nedenle MHP olarak seçim sonucuna itiraz ettiklerini aktardı.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA SONUNA KADAR SADIĞIZ'

Oy farkının az olduğuna işaret eden Işıksever, 'İl genelindeki bütün sandıklardaki oyların yeniden sayılmasını istiyoruz. Türk adaletine sonsuz güveniyoruz. Talebimiz herkesin huzurunda sayımın yeniden yapılmasıdır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız' dedi.

Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.


Kaynak : AA

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