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Meltem Cumbul tarafını belli etti

Kılıçdaroğlu’na istifa Muharrem İnce’ye destek açıklamaları çağrıları her gün daha da artarken bir istifa çağrısı da sanatçı Meltem Cumbul’dan geldi.

Güncel / 26 Haziran 2018 Salı 23:43
Meltem Cumbul tarafını belli etti

9 seçim kaybetmesine rağmen istifa etmeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu için çanlar çalıyor. CHP seçmeni, genel merkez binası önünde protestoda bulunuyor.

24 Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan CHP içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.

Kılıçdaroğlu'na istifa Muharrem İnce'ye destek açıklamaları çağrıları her gün daha da artarken bir istifa çağrısı da sanatçı Meltem Cumbul'dan geldi.



SAFINI BELLİ ETTİ

Adalet yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Meltem Cumbul sosyal medyadan tarafını belli ederek “Kaybetmedik, bir lider kazandık #YürüÖnümüzden @vekilince Hata yaptığında özür dilemeyi bilen, dürüst, güvenilir, zeki, esprili, donanımlı, sevecen, yürekli, sanatsever, anlayışlı, kasmayan, tepeden bakmayan, yüreğimizi titreten, herkesi kucaklamaya hazır. Teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaMeltem Cumbul


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