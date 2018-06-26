Kılıçdaroğlu: Seçimin kaybedeni AK Parti'dir

24 Haziran'da alınan ağır seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu burada ilginç açıklamalar yaparak, seçimde AK Parti'nin yüzde 7 oy kaybettiğini bu sebeple de tek kaybedenin AK Parti olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca partisinin başarılı olduğunu iddia etti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:



'AK PARTİ'YE 7 PUAN OY KAYBETTİRDİK'



Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Sonuç şu; AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilebilecek bir başarı değildir. Bütün baskılara ve şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime edeceğim. Oyları 42,5'e düştü, bu bizim için çok önemli bir sonuç. Bu sonuç parlamentoda iktidar partisini kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarini biz koruyacağız. Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. 7 puan oy kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir. Kazanan demokrasidir.

