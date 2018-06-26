Kılıçdaroğlu koltuğu İnce'ye devredecek ancak...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman CHP'ye yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



KILIÇDAROĞLU'NA ENGEL OLUYORLAR



Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Muharrem İnce'ye devretmeye kararlı olduğunu fakat çevresindeki bazı isimlerin koltuklarını kaybetmemek için buna engel olduğunu ileri sürdü.



İNCE'NİN YAKALADIĞI RÜZGAR DURDURULAMAZ



Kılıçdaroğlu'nu istifa etmemesi konusunda ikna etmeye çalışan Tuncay Özkan'ın çabasının beyhude olduğunu söyleyen Yılman 'Çünkü Kılıçdaroğlu yarın değilse, öbür gün, öbür gün değilse sonraki gün illaki kurultayı toplayacak! O da biliyor ki muharrem İnce'nin yakaladığı rüzgar durdurulamaz artık' dedi.



Çok net yazıyorum;Kılıçdaroğlu kesinlikle kararlı görevini @vekilince ye devretmeye.Ancak o devir sırasında kendi koltuklarını da kaybetme riski olduğundan engel olmaya çalışıyorlar Kemal Bey'e.CHP'nin neden 22 yi geçemediğini anladınız mı şimdi? https://t.co/g3pioxpIXV — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 25 Haziran 2018