Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki çatlak... Biri kovdu, diğeri sahip çıktı

CHP'nin kaybeden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, dün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısının ardından bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısında geçti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ile İnce arasındaki çatlak ortaya çıkarken, İnce'nin basın toplantısında TRT çalışanını kovup, Kılıçdaroğlu'nun ise bütün basın mensuplarına teşekkür etmesi de dikkatlerden kaçmadı.



İnce, basın toplantısında, 'TRT burada mı?' diye sorup 'TRT'yi dışarı alabilir miyiz... TRT'nin burada ne işi var?' diye konuşmuştu.



Kılıçdaroğlu ise düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere, 'Beraber olmaktan son derece mutluyuz' diyerek şunları söyledi:



'Bir seçimi atlattık. Öncelikle bütün muhabir arkadaşlara bizim sesimizi önce kendi mutfaklarına sonra Türkiye'ye duyuran bütün muhabir arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Yükleri ağır ama kameraman arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar da sesimizi ve görüntüntümüzü büyük ölçüde Türkiye'ye duyurdular.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel