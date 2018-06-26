USD (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65 EURO (Alış - Satış) : 5,41 - 5,42

Kanada'dan bilim dünyasına önemli katkı

Kanada Bilim Bakanı Kirsty Duncan, CERN'de yürütülen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak üzere yeni bir süper derin dondurucu ürettiklerini açıkladı.

Teknoloji / 26 Haziran 2018 Salı 06:14
Kanada'dan bilim dünyasına önemli katkı

Kanada tarafından, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yürütülen bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere yeni bir süper derin dondurucu üretildi.

Kanada Bilim Bakanı Kirsty Duncan, yaptığı yazılı açıklamada, evrenin gizemlerini çözmeye yardımcı olacak sofistike bir buz kutusu şeklindeki süper derin dondurucu için 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Duncan, dünyadaki en güçlü parçacık hızlandırıcısına yaptıkları katkının, Kanada'nın dünya bilim sahnesindeki yerini geliştirdiğini vurguladı.

Süper derin dondurucunun, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) performansını yükseltmeye yardımcı olacağını aktaran Duncan, söz konusu katkı ile Kanadalı bilim insanlarının bu laboratuvara sürekli erişim halinde olacağını belirtti.

Vancouver'daki TRIUMF laboratuvarında Kanadalı uzmanlarca üretilen süper derin dondurucu CERN'e yüklendiğinde, kriyomodüller atom parçacıklarını mutlak sıfırın hemen üzerine kadar soğurarak araştırmacıların bu parçacıkları birlikte parçalanmadan önce manipüle etmelerine izin verecek.

CERN, Kanada'nın projeye katkısını memnuniyetle karşıladı

Bakanlık açıklamasında, CERN Genel Direktörü Dr. Fabiola Gianotti'nin sözlerine de yer verildi.

Gianotti, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kanada'nın CERN ile uzun süredir devam eden verimli iş birliğindeki bir başka önemli kilometre taşı olan LHC projesine olan katkısından çok memnunuz. TRIUMF ve Kanada endüstrilerinin teknoloji ve uzmanlığı, ülkedeki güçlü parçacık fiziği topluluğuyla birlikte çalışarak CERN'deki bir sonraki büyük proje için çok iddialı hızlandırıcı bileşenler oluşturulmasında çok önemli olacaktır.'

Kaynak : AA

AvrupaAraştırma MerkeziTeknolojiCenevreİsviçre


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı