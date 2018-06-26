İstanbul için dolu alarmı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" diye konuştu.



SÜPER HÜCRELİ FIRTINA UYARISI



Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Eldeki verilere göre bölgede sıradan gök gürültülü fırtınaların dışında, süper hücreli fırtına oluşumu da ihtimal dahilinde. Bunlar yine dar alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu üretebilir, yerel sellere neden olabilirler. İlle olacak demiyorum, bunu kimse söyleyemez, ama çevre koşulları bu tip hadiselerin görüldüğü durumlara uygunluk gösteriyor. Hortum ihtimali zayıf" açıklamasını yaptı.



Kahraman, "Yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip edilmeli" dedi.



HAFTA SONUNA KADART ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Bölgemiz, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların Çarşamba (27.06.2018) günü Kıyı Ege’de (İzmir’in Doğusu dışında kalan bölümü, Aydın ve Balıkesir’in Batı İlçeleri, Çanakkale İl Geneli ile Manisa Merkez) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer-yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar Kıyı Ege’de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı, yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.



Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışın etkisine girmesi bekleniyor.



ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT



Yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta sonuna kadar ülkenin kuzeybatı kesimlerinde de (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olması bekleniyor.



Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



Öte yandan, hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.



SİGORTA ŞİRKETLERİ MESAJLA UYARDI



İstanbul için yapılan ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrası sigorta şirketleri araç sahibi müşterilerine mesaj attı.



Sigorta şirketleri gönderdiği mesajla, "Olası olumsuz durumlara karşı araçlarınızın güvenli yerde tutulması, bodrum ve giriş katlarda bulunanların önlem alması konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle arz ederiz." şeklinde araç sahiplerine mesaj gönderdi.



"CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU" GERİ DÖNÜYOR



İstanbul'da 2017 yılının yaz aylarında görülen dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi buldu.