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Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı

Dünyanın bir numaralı fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın piyasa değeri 100 milyar doları aştı.

Teknoloji / 26 Haziran 2018 Salı 12:36
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı

Haziran ayı başında aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaran ve kullanıcı kitlesini her geçen gün artıran Instagram'a olan ilgi piyasa değerine de olumlu yansıdı. Değeri 100 milyar doları aşan InstagramFacebook 2012 yılında satın aldığında değeri sadece 1 milyar dolardı. 6 yıl içinde değerini 100 kat artıran Instagram, böylece Facebook için oldukça kazançlı bir kapı oldu.

Instagram'ın 2023 yılına kadar 2 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Instagram geçtiğimiz günlerde 60 dakikaya kadar video yayınına imkan veren IGTV servisini tanıtmış ve 60 saniye video sınırını ortadan kaldırmıştı.

InstagramFacebook


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